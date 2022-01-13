وزارة المياه والري تدعو للحيطة وعدم الاقتراب من السيول والأودية ومرافق المياه

الوكيل الاخباري - دعت وزارة المياه والري - سلطة المياه - سلطة وادي الاردن جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجاري السيول والاودية والمسطحات المائية مع اقتراب دخول المنخفض الذي سيعبر المملكة مساء الخميس بإذن الله ويستمر عدة ايام وحماية عدادات المياه خاصة وان هناك توقعات بانخفاض على درجات الحرارة الى مستويات متدنية.

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وبين الناطق الاعلامي عمر سلامة ان جميع كوادر وطواقم الوزارة/ سلطة المياه وسلطة وادي الاردن تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم افضل الخدمات لكافة المواطنين والمزارعين في مختلف مناطق المملكة حيث تم الايعاز لاتخاذ كافة الاجراءات والاستعدادات اللازمة سواء في مركز العمليات الرئيسية و شركات وادارات المياه المعنية ومديرية السدود وكذلك مديريات الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية ووادي عربة للوقوف على أهبة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة وانها ستواصل تلقي الملاحظات والشكاوى على الرقم الموحد 117116 على مدار الساعة.



واضاف انه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية في مركز الوزارة /سلطة المياه لادارة وتنسيق اجراءات للتعامل مع الظروف الجوية اولا باول داعيا المواطنين والمزارعين ومربي المواشي على حد سواء الى ضرورة اخذ كافة الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المواقع المائية والاودية والتعاون مع كافة كوادر المياه المعنية خلال الظروف الجوية المتوقعة، مناشدا الجميع عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي والاستفادة منها داخل المنزل والمنشأة والمزرعة.