وزارة المياه والري : مناطق في المملكة لن تحصل على ادوارها الكاملة في توزيع المياه

الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري /سلطة المياه ان عودة التيار الكهربائي بعد الانقطاع المفاجىء ولساعات طويلة اليوم الجمعة سيتسبب بتاخر ادوار المياه المبرمجة لاوقات تمتد لنحو ٦-١٢ ساعة لاعادة بناء و تشغيل مختلف المصادر الرئيسية في جميع مناطق المملكة والبدء بتوزيعها على مناطق التوزيع .

اضافة اعلان



وقدمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه الاعتذار من الجميع عن هذا الخلل الطارىء الذي سيتسبب بعدم حصول بعض المناطق على كامل ادوارها لتعرب عن املها بتمكن طواقمها الفنية من استكمال كافة الاجراءات اللازمة لاعادة الاوضاع الى طبيعتها خلال ساعات قليلة وباقصر وقت ممكن داعية المواطنين الى تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارادة الوزارة .