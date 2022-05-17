وزارة المياه: 500 مليون متر مكعب العجز المائي السنوي في الأردن

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، اليوم الثلاثاء، إن الأردن يعاني من نقص في المياه، والعجز المائي السنوي في الأردن يقدر بنحو 500 مليون متر مكعب.

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وأشار سلامة في حديثه لإذاعة الأمن العام، إلى أن الموسم المطري الماضي كان جيداً بنسبة 77% وأن تخزين المياه في السدود الزراعية جيد، ولكن تخزين المياه خلال الموسم المطري الماضي في بعض السدود المخصصة لمياه الشرب؛ مثل سد الوالة وسد الموجب وسد الوحدة كان متواضعا وأقل من 10%، الأمر الذي سيؤثر على كمية المياه المخصصة وعملية التزويد للمياه، وسيؤدي إلى وجود خلل في بعض المناطق.



وأضاف أنه وبعد انتهاء أزمة كورونا ورفع القيود المتعلقة بها، زاد عدد الوافدين والسياح إلى المملكة، ما يشكل ضغطاً إضافياً على قطاع المياه، مبيناً أنه وبهذه الظروف لا بد من تكاتف جهود الجميع لإيجاد حلول للتحديات الكبيرة في قطاع المياه.



ودعا سلامة المواطنين إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الواقع المائي خلال الصيف الحالي، وعدم هدر المياه واستخدامها للغايات المنزلية بمسؤولية كبيرة في ظل تراجع كميات التخزين في السدود المخصصة لغايات الشرب.