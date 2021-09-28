وزارة النقل : الملكية ستوفر خدمة النقل البري إلى سوريا



الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة النقل علي عضيبات في توضيح للبيان الذي اصدرته الوزارة اليوم حول عودة رحلات طيران الملكية الاردنية بين عمان ودمشق، إن شركة الملكية الاردنية ستقوم واعتباراً من يوم الأحد القادم بتوفير خدمة النقل البري لمسافريها من وإلى الجمهورية العربية السورية حيث ستنطلق حافلات مباشرة من مدينة دمشق باتجاه مطار الملكة علياء الدولي وذلك لحين استئناف الرحلات الجوية في المستقبل.



وأكدت الوزارة على ضرورة التقيد بمعايير السلامة العامة وضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات الرسمية.

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