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الأحد، 19-09-2021 03:49 م

وزارة النقل: تتبع المركبات الحكومية وصل إلى 70 بالمئة

وزارة النقل 2


الوكيل الإخباري - افتتحت الأمين العام لوزارة النقل المهندسة وسام التهتموني الأحد، دورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية على نظام تتبع المركبات الحكومية لمختلف الجهات الحكومية.

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وقالت التهتموني خلال الافتتاح، إن الوزارة ممثلة بمديرية تتبع المركبات الحكومية أحرزت نقلة نوعية في نشر المعرفة والوعي على كافة موظفي الدولة المعنيين بالنظام الإلكتروني خلال عامي 2020 و2021 وأصبح استخدام النظام متاحا للجميع بكل سهل ويسر وبنسبة تزيد عن 70٪ خلال العام الجاري.


وأشارت إلى أن نظام التتبع الالكتروني له مجموعة كبيرة من الأهداف منها ضبط المركبات الحكومية ضمن إطار العمل الرسمي والحد من هدر المحروقات إضافة إلى إعادة هيكلة و تنظيم المركبات الحكومية بكل الجهات المرتبطة بنظام التتبع وتحقيق أهداف الرضا المجتمعي عن استخدام القطاع العام للمركبات الحكومية بالشكل السليم.


وذكرت التهتموني أن النظام الالكتروني يوفر العديد من المزايا والتقارير الفنية والمؤشرات التي تمكن المستخدمين في الجهات الحكومية من متابعة مركباتهم ودون أية عوائق أو صعوبات.


 




 

 


 

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