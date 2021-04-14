وزارة النقل تحتفل بمئوية الدولة



الوكيل الاخباري -

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نظمت وزارة النقل اليوم الأربعاء احتفالا بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.وتضمن الحفل تزيين مبنى الوزارة بأعلام الوطن وشعار المئوية، وتوزيع العَلَم الأردني على المواطنين.وقال وزير النقل وجيه عزايزة، إن هذه المناسبة عزيزة على كل اردني غيور على امن وطنه واستقراره، مستذكرا بكل معاني العز والفخار شهداء الاردن الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة وقوة وطننا الغالي وقضايا الامة.وأضاف اننا بهذه المناسبة نؤكد الولاء والانتماء، معاهدين ان نبقى في خدمة وطننا العزيز بكل معاني الاخلاص والامانة، رافعا إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين اسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة.