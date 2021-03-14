وزارة النقل: تدريب 100 جهة حكومية على نظام التتبع الإلكتروني

الوكيل الإخباري- قال وزير النقل، وجيه عزايزة، إن الوزارة دربت 360 مشاركا ومشاركة يمثلون 100 جهة حكومية على نظام التتبع الإلكتروني للمركبات والآليات الحكومية.

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وأضاف، في بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم الأحد، أن الدورات التدريبية كانت متخصصة وشملت عناصر نظام التتبع الإلكتروني كافة، مبينا أن النظام يتيح للمستخدم إمكانية العمل بشكل سلسل دون أي معوقات من خلال الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب.



وبين الوزير العزايزة أن وزارة النقل عقدت بالتعاون مع معهد الإدارة العامة ورش تدريبية لمستخدمي نظام التتبع الإلكتروني الحكومي على النظام باستخدام تقنيات التدريب عن بعد خلال الفترة الماضية ولمدة شهر كامل.



وقال إننا سنتعاون مع معهد الادارة العامة خلال شهري نيسان وأيار المقبلين لإطلاق حملة تدريب تشمل تدريب مدربين (TOT) حتى يتم نقل المعرفة والمهارات المكتسبة بشكل مستمر من مديرية تتبع المركبات الحكومية في وزارة النقل إلى كافة المعنيين بنظام التتبع الإلكتروني لتمكينهم من التدريب على النظام.



