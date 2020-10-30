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الجمعة، 30-10-2020 02:33 م

يبدأ عملها الإثنين

وزارة النقل: تعليق الدوام الأحد بسبب كورونا

وز
وزارة النقل


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة النقل ، أنها علقت الدوام في مركز الوزارة، الأحد المقبل، بعد إصابة موظف بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ستستأنف عملها إعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ،  إن تعليق دوام الموظفين سيكون في مركز الوزارة فقط؛ لإتخاذ المزيد من التدابير الإحترازية، وإجراء المزيد من فحوص (بي سي آر)، وتعقيم مكاتب الوزارة لضمان السلامة العامة.


المصدر : بترا

 

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