وزارة النقل: تعليق الدوام الأحد بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة النقل ، أنها علقت الدوام في مركز الوزارة، الأحد المقبل، بعد إصابة موظف بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ستستأنف عملها إعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.



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وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، إن تعليق دوام الموظفين سيكون في مركز الوزارة فقط؛ لإتخاذ المزيد من التدابير الإحترازية، وإجراء المزيد من فحوص (بي سي آر)، وتعقيم مكاتب الوزارة لضمان السلامة العامة.





المصدر : بترا

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