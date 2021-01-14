وزارة النقل تمدد مهلة تصويب أوضاع نقل ملكية الرؤوس القاطرة

الوكيل الاخباري - قال وزير النقل المهندس مروان الخيطان، إن الوزارة ستتخذ كل إجراء يساعد في دعم قطاع النقل للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا عليه.

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وأضاف، ان الوزارة منحت مالكي وسائقي الرؤوس القاطرة المملوكة للشركات والأفراد مهلة جديدة لتصويب أوضاعهم حتى مطلع حزيران المقبل.

وبين أن مثل هذا القرار من شأنه ان يساعد في رفع المعاناة عن أصحاب ومالكي نحو 300 شاحنة لم يتم تصويب أوضاعها لغاية الآن.



ودعا الخيطان، نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية إلى ضرورة التعميم وحث المالكين والسائقين الذين شملهم القرار إلى الإسراع لتصويب أوضاعهم لأنه لن يتم تمديد المهلة بعد بداية شهر حزيران المقبل.

المصدر - بترا



