وزارة النقل .. دراسة الأثر المالي لخفض السعة المقعدية

الوكيل الإخباري - قال وزير النقل، وجيه عزايزة، الأحد، إن الوزارة تعكف على دراسة الأثر المالي المترتب على قرار خفض السعة المقعدية في وسائل النقل إلى 50%، الذي أعيد العمل به للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان



وأكد العزايزة خلال لقائه لجان التكسي الأصفر، أن "الحكومة لن تألو جهدا لدعم وسائط النقل العام"، مشيرا إلى أن "السعة المقعدية ستعود نهاية الشهر الحالي، إلى ما كانت عليه سابقا في حال انخفاض المنحنى الوبائي".



وشدد وزير النقل، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، على أنه "سيتم التنسيق مع إدارة السير لضمان تطبيق القرار والعمل على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين مركزا على ضرورة الالتزام التام بأوامر الدفاع الصادرة في هذا الخصوص".



وطالبت لجان التكسي الأصفر، بـ "ضرورة إعادة دراسة قرار تخفيض السعة المقعدية لما له من أثر سلبي عليهم".



والتقى العزايزة، مجموعة من مشغلي الحافلات واستمع لمطالبهم، التي كان أبرزها زيادة العمر التشغيلي، مؤكدا، في نهاية اللقاء، أن باب الحوار مفتوح دائما وسيتم دراسة كافة المطالب.



