الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

عويس يجري تنقلات ادارية في التربية

وزارة النقل والأميركية للتنمية الدولية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

قطر تسجل 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمية ضانا تدعو إلى وقف الصيد لحماية الطيور المهددة بالانقراض

المتقدمون لوظيفة وكيل إدارة قضايا الدولة يشكون حكومة الخصاونة لـ"حقوق الإنسان"

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي

الحكومة الأردنية تعزي بوفاة الطفل ريان

الكويت تمنع عرض فيلم من بطولة مجندة سابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

الاوبئة : لا يوجد ما يستدعي اتخاذ قرارات جديدة بشأن المدارس

الأحد، 06-02-2022 05:51 م

وزارة النقل والأميركية للتنمية الدولية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

1202225162324683958192


الوكيل الاخباري - بحث وزير النقل المهندس وجيه عزايزة مع نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارغريت سبيرز والوفد الفني المرافق، تعزيز التعاون المشترك في مختلف أنماط صناعة النقل.

واستعرض العزايزة، اليوم الأحد، بحضور أمين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني، المشاريع الاستراتيجية لقطاع النقل خلال السنوات المقبلة، معربا عن ترحيبه باهتمام الوكالة الأميركية للتنمية للتعاون مع الوزارة وتقديم المساعدات الفنية المختلفة. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22022218117389879650

عويس يجري تنقلات ادارية في التربية

1202213155242573136796

محمية ضانا تدعو إلى وقف الصيد لحماية الطيور المهددة بالانقراض

image (1)

المتقدمون لوظيفة وكيل إدارة قضايا الدولة يشكون حكومة الخصاونة لـ"حقوق الإنسان"

w

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي

220225171049387721778

الحكومة الأردنية تعزي بوفاة الطفل ريان

nshr_mrakz_alaqtra_2020

"الوكيل" ينشر شروط الترشح والرسوم المدفوعة للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات - تفاصيل

أخبار متعلقة
1202227132732636774678

الحكومة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة القصوى

120229154714601022313

النقل: المملكة ستقدم كافة التسهيلات للفلسطينيين

1202222185129783056290

الدوجان مديرا عاما للاقراض الزراعي

1202220132519504563439

هيئة تنظيم قطاع النقل البري تعلق دوامها الأحد والإثنين

12202128184445625555246

كهرباء اربد تؤخر دوام موظفيها الاثنين

0L5A0264

النقل: طورنا استراتيجية القطاع للأعوام المقبلة