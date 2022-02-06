وزارة النقل والأميركية للتنمية الدولية تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الاخباري - بحث وزير النقل المهندس وجيه عزايزة مع نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارغريت سبيرز والوفد الفني المرافق، تعزيز التعاون المشترك في مختلف أنماط صناعة النقل.



واستعرض العزايزة، اليوم الأحد، بحضور أمين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني، المشاريع الاستراتيجية لقطاع النقل خلال السنوات المقبلة، معربا عن ترحيبه باهتمام الوكالة الأميركية للتنمية للتعاون مع الوزارة وتقديم المساعدات الفنية المختلفة.

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