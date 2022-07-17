الوكيل الاخباري - نظمت وزارة النقل ورشة عمل توعوية لنظام إدارة الجودة تلبية للمتطلبات الدولية وتطبيقا لمعايير السلامة الجوية لمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو.



وقال الناطق الاعلامي في الوزارة علي عضيبات خلال افتتاح أعمال الورشة اليوم الأحد، إنها تهدف للمساهمة في حماية الملاحة الجوية استنادًا لاتفاقية "تقديم خدمات الأرصاد الجوية" الموقعة بين وزارة النقل وهيئة تنظيم الطيران المدني ولغايات حصول الوزارة على شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015) ضمن نطاق خدمات الأرصاد الجوية المقدمة للطيران المدني.

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