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السبت، 20-02-2021 04:32 م

إيعاز من متصرف لواء دير علا بإخلاء مساكنهم

وزارتا التربية والتنمية الاجتماعية : هكذا تم إنقاذ 3 عائلات في دير علا

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أثناء إخلائهم إلى إحدى المدارس


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أن  ثلاث عائلات مكونة من 18 فردًا من منازلهم تم إيواءهم في مدرسة الطوال الشمالي الأساسية للبنين بدير علا ، خلال المنخفض الجوي، وما زالوا يتواجدون في المدرسة .

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وأشار ، القرعان ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحالة الجوية، تسبّبت بانهيار أجزاء من منازل تلك العائلات ، وعلى ضوء ذلك ، قامت لجنة  متخصّصة بالعمل بالإيعاز لتلك العائلات بإخلاء منازلهم ، إلى حين انهاء ترميمها وإصلاح الضرر الحاصل فيها .

 

" تم تأمين الأفراد المتواجدين بالمدرسة بكافة احتياجاتهم ، ويتم متابعتهم من قبل متصرف لواء دير علا ، من أجل الوقوف على أهم احتياجاتهم" ، وفق القرعان.

 

وأوضح  أنه وبعد الكشف عن بعض المنازل من قبل اللجنة التي يرأسها متصرف لواء دير علا وعضوية كل من مدير التربية والتعليم ومندوبين عن  المركز الأمني والدفاع المدني والبلدية ومكتب التنمية الاجتماعية في اللواء فقد تبيَّن أن ثلاث منازل آيلة للسقوط وتشكل خطرًا على ساكنيها.

 

إيعاز من متصرف لواء دير علا 

ومن جهته أكد مدير مديرية التنمية الاجتماعية في لواء دير علا ، عمر الحياصات ، أنه بإيعاز من متصرف اللواء الدكتور محمد أبو جاموس ، تم إخلاء العائلات إلى المدرسة  .

 

وبين الحياصات لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المتصرف أبو جاموس قام بتشكيل لجنة طوارئ ، حيث يترأسها ، للوقوف على حاجات أهالي دير علا خلال المنخفض الجوي ، وتبعاته التي تؤثر على أهالي المنطقة ، من منطلق الواجب والمسؤولية ، ومتابعته لقضايا السكان .

 

" تمّ توفير عدد من المدافئ والأغطية ، وطرود غذائية ، ووجبات طعام من قبل جمعيات خيرية في المنطقة ، من منطلق التشاركية في آداء المهام ، ومن منطلق الإنسانية في التعامل مع المواطنين، خاصة في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة "، بحسب الحياصات.

 

ولم يغفل الحديث عن مدى التعاون الذي أبداه متصرف لواء دير علا أبو جاموس مع مديرية التنمية الاجتماعية، والأجهزة الأمنية من أجل التخفيف على العائلات وطأة معاناتهم مع المنخفض ، خاصة في ظل وجود أطفال .

 

 

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