وزارتا الشباب والتربية تعقدان جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي

الوكيل الاخباري- نظمت وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية.

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ووفقا لبيان لوزارة الشباب اليوم السبت، فقد شارك في الجلسة التي التأمت في مبنى وزارة التربية والتعليم أمينها العام الدكتور نواف العجارمة، وأمين عام وزارة الشباب/ رئيس لجنة إدارة الجائزة الدكتور حسين الجبور، ومديرو التربية والتعليم في المملكة.



وأكد العجارمة أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية ما بين مؤسسات الدولة وتفعيل العمل التطوعي في الجائزة التي تحمل اسم ولي العهد.



كما أكد أهمية الجائزة وضرورة مساندة جهود الكوادر القائمة عليها في الوزارتين وتسهيل المهام وتذليل التحديات كافة التي تواجه سير العمل فيها.



وبين أن الوزارة ستقوم بنشر دليل الجائزة عبر مواقعها الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسمية إعلامي من الوزارة كضابط ارتباط رسمي للتنسيق والتعاون الإعلامي بهذا المجال مع وزارة الشباب.



وبين أن أقسام النشاطات في الميدان التربوي ستضطلع بالعمل المباشر مع الجائزة، وسيتم توفير منسق للجائزة في كل مديرية، وسيرتبط ضباط الارتباط بمدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة لتيسير العمل مع وزارة الشباب فيما يخص الجائزة.



وأشار إلى أهمية خطة العمل التي ستعمل من خلالها الوزارتين لتحقيق النجاح المطلوب لأهداف هذه الجائزة، معربًا عن شكره لوزارة الشباب لإشراكها قطاع التربية والتعليم بهذه الجائزة الهامة.



من جانبه، أكد الدكتور الجبور خلال اللقاء، أن الجائزة أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في الخامس من كانون الأول 2021، خلال الاحتفال باليوم الدولي للمتطوعين.