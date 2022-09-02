وزراء سابقين ومسؤولين كبار على مائدة السفير السعودي.. من هم؟

الوكيل الإخباري - أقام السفير السعودي في عمّان، نايف بن بندر السديري، اليوم الجمعة، مائدة إفطار حضرها عدد من الشخصيات الأردنية.

اضافة اعلان

وغرّد السديري عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حوار شيق، عن مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والفرص الاستثمارية المتاحة. محفزات النجاح متعددة وفي مقدمتها القرب الجغرافي".



ووفق الصور التي نشرها السفير السعودي؛ فقد حضر الإفطار كل من: وزير الأسبق علي حياصات والوزير الأسبق سعد جابر ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، والعين نايفة الزبن، ورجل الاقتصاد والأعمال صبيح المصري، والوزير الأسبق فيصل الرفوع، والشيخ عاطف اعطيوي المجالي، وقفطان المجالي، والنائب محمد الفايز.

ودأب السفير السعودي على إقامة مأدبة إفطار أسبوعية كل جمعة لشخصيات وطنية أردنية.









