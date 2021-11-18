وزيرالزراعة : سنحفر (40) الف بئر للمواطنين

الوكيل الاخباري - كشف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عن توجه الوزارة لحفر (40) ألف بئر خلال الأربع سنوات المقبلة، حيث سيبدأ العمل بالمشروع مطلع العام المقبل.



وأضاف الحنيفات في تصريحات صحفية إن الآبار ستكون عبارة عن منح لحدّ 30 متر مكعب، وإذا رغب المواطن بزيادة العمق والسعة أكثر من ذلك تكون على نفقته الشخصية.



وقال إن الآبار ستكون للمحافظات التي يزيد بها الهطول المطري عن 200 ملم، وتمتد من اربد إلى الشوبك، مؤكدا أنه سيتم توزيعها على المحافظات حسب الهطول المطري.

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