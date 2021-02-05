الجمعة 05-02-2021
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الجمعة، 05-02-2021 09:15 م

وزيرالصحة : سنعيد النظر بالوضع الوبائي خلال الأسبوعين المقبلين

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة، نذير عبيدات، مساء الجمعة، إن الوضع الوبائي كان يشهد تحسنا خلال الفترة الماضية، ولكن كان هناك زيادة طفيفة في عدد الحالات خلال الأسبوع الحالي.
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وأضاف عبيدات، خلال استضافته عبر برنامج ستون دقيقة، أن ارتفاع نسبة الايجابية بفحوصات كورونا حتم على الأردن إعادة النظر للوضع الوبائي خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح أن الزيادة باصابات كورونا قد يكون لها أسباب ومبررات مثل انفتاح بعض القطاع ووقف حظر الجمعة، وتخفيض عدد ساعات الحظر.

وأشار وزير الصحة، إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الفائدة من عودة النشاط وتأثيره على الوضع الوبائي، ووضعت في عينها الفائدة والانعكاس على الوضع الوبائي.

 




 

 


 

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