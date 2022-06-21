وزيرا الأوقاف والشباب يكرمان الحافظ لكتاب الله محمد العنانزة

الوكيل الاخباري - كرّم وزير الأوقاف والشؤون و المقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، بحضور وزير الشباب الدكتور محمد فارس النابلسي، الفائز بالمركز الأول بمسابقة إثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم، محمد نوح العنانزة، أحد طلاب دار مركز سعد بن معاذ القرآني، التابع لوزارة الأوقاف.



وقال وزير الأوقاف، خلال الحفل الذي حضره كبار المسؤولين في الوزارة وأئمة ووعاظ وواعظات، إن الوزارة دأبت منذ عقود على تكريم حفظة القرآن الكريم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطبيقا لمبادرة "ختمة القرآن الكريم" التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، وتنفذها الوزارة في جميع مساجد المملكة.

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