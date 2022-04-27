الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملكة تقيم إفطاراً لعدد من السيدات في اربد

السيولة المحلية ترتفع 100 مليون دينار

وزيرا الدولة لشؤون الاعلام والبيئة يتابعان رمضانيات إربد

ابو البصل لـ الوكيل : موعد ليلة القدر سيختلف بين الدول العربية

أوقاف إربد الأولى تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

استحداث ماجستير اعلام رقمي بجامعة الزرقاء

معان : اختتام مسابقة العالِم الصغير

حركة تجارية نشطة بالكرك

الخدمة المدنية : نحرص على تطبيق تعليمات الاختيار والتعيين بدقة

مزارعون يطالبون بدعم القطاع الزراعي بالكرك

الأربعاء، 27-04-2022 12:00 ص

وزيرا الدولة لشؤون الاعلام والبيئة يتابعان رمضانيات إربد

1qqq


الوكيل الاخباري - تابع وزيرا وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول والبيئة الدكتور معاوية الردايدة فعاليات رمضانيات اربد التي اقيمت اليوم الثلاثاء في مدينة الحسن الرياضية.

وقال الشبول إن نجاح رمضانيات في اربد وحجم المتابعة الجماهيرية لفعالياته بما شكلته من حالة فرح تعطي الامل والدافع بالاستمرار بإقامة مثل هذه الفعاليات لما لها من اثر ايجابي بتعزيز الروح المعنوية بعد الخروج من ازمة كورونا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202225232415985098841

أوقاف إربد الأولى تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

w

استحداث ماجستير اعلام رقمي بجامعة الزرقاء

وزارة التربية والتعليم

معان : اختتام مسابقة العالِم الصغير

4202225231928112374112

حركة تجارية نشطة بالكرك

420222211523356029803

الخدمة المدنية : نحرص على تطبيق تعليمات الاختيار والتعيين بدقة

w

مزارعون يطالبون بدعم القطاع الزراعي بالكرك

أخبار متعلقة
42022822752936497802

رمضانيات إربد تستقطب الجماهير

1649861992584

الشبول: تأهيل الناطقين الإعلاميين حقٌّ للرأي العام

0L5A1485 - Copy

استطلاع رأي: 64% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة

w

رمضانيات : تفاعل جماهيري مع فعاليات رمضانيات بالسلط

1

الشبول يشيد بدور الإذاعات الأردنية في الدفاع عن قضايا الدولة

3202230172837754977276

وزير الاعلام : خطة لتدريب خريجي الصحافة والإعلام