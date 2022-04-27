وزيرا الدولة لشؤون الاعلام والبيئة يتابعان رمضانيات إربد

الوكيل الاخباري - تابع وزيرا وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول والبيئة الدكتور معاوية الردايدة فعاليات رمضانيات اربد التي اقيمت اليوم الثلاثاء في مدينة الحسن الرياضية.



وقال الشبول إن نجاح رمضانيات في اربد وحجم المتابعة الجماهيرية لفعالياته بما شكلته من حالة فرح تعطي الامل والدافع بالاستمرار بإقامة مثل هذه الفعاليات لما لها من اثر ايجابي بتعزيز الروح المعنوية بعد الخروج من ازمة كورونا.

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