وزيرا السياحة والشباب يزوران معهد تدريب مهني مادبا

الوكيل الاخباري - اطلع وزيرا السياحة والآثار نايف الفايز، والشباب محمد النابلسي خلال زيارة لمعهد تدريب مهني مادبا بمناسبة يوم السياحة العالمي، اليوم الثلاثاء، على برنامج تدريب المشاركين في تدريبات إنتاج الطعام والشراب لمزودي الخدمات السياحية ومقدمي التجارب السياحية المحلية في محافظة مادبا.



ويأتي تنفيذ هذا البرنامج بموجب إتفاقية تعاون بين مؤسّسة التدريب المهني ووزارة السياحة والآثار،؛ لتدريب وتأهيل 500 من العاملين في القطاع السياحي ومزودي الخدمات السياحية من أبناء المجتمعات المحلية.

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