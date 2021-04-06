وزيرا الصناعة والزراعة يؤكدان المحافظة على الاسعار في رمضان



الوكيل الاخباري -

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أكد وزيرا الصناعة والتجارة والتموين مها علي والزراعة خالد حنيفات، خلال لقائهم تجار، أهمية المحافظة على استقرار السوق وأسعار اللحوم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.جاء ذلك خلال لقاء علي وحنيفات عدد من مستوردي وتجار اللحوم في المملكة بحضور رئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ومدير المسالخ في أمانة عمان الكبرى يسار الخيطان، وذلك في "إطار الاستعدادات لشهر رمضان والاطمئنان على وفرة الكميات واستقرار الأسعار".وأكد الوزيران "أهمية المحافظة على استقرار السوق وأسعار اللحوم وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان وفي ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لتعزيز الكميات وفتح وتسهيل عمليات الاستيراد".علي تحدثت عن "تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق وخاصة للسلع التي تم تحديد سقوف سعرية لها"، مؤكدة "ضرورة التزام القطاع الخاص بعدم المغالاة في الأسعار وضمن الحلقات المختلفة من منتجين أو مستوردين وموزعين وتجار الجملة والتجزئة".الحنيفات قال إن وزارة الزراعة "تسعى ضمن إجراءاتها لدراسة الاحتياجات من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية بشكل مسبق، وتعمل ضمن خطط مدروسة لواقع الانتاج وكميات المخزون والمتاح من تلك المنتجات وتسعى لاستباق الأحداث قبل حدوث الأزمات".