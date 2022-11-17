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الخميس، 17-11-2022 06:56 م

وزيرا خارجية الأردن وإستونيا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية إستونيا أورماس رينسالو، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا المضي في عديد خطوات لزيادة التعاون في مختلف المجالات.

وأكد الوزيران، خلال مكالمة هاتفية أجراها الصفدي مع رينسالو هنّأه خلالها بتوليه مهامه وزيراً لخارجية إستونيا، الحرص على العمل سوياً لتنمية التعاون الثنائي، وبحثا أيضاً عديد قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمامٍ مشترك، خصوصاً القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية وقضايا اللجوء.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق.

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