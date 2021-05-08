وزيرا خارجية الاردن وفلسطين : القدس خط أحمر

الوكيل الاخباري -

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة رياض المالكي، اليوم السبت، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وفاعلة لوقف ممارسات الاحتلال اللاشرعية واللاإنسانية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة وبالمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.وحمل الوزيران خلال محادثات أجرياها في إطار عملية تنسيق التحركات الإقليمية والدولية المستهدفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية سلطات الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده القدس المحتلة.