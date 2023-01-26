وزيرة الاستثمار تؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية الأردنية النرويجية

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، أن هناك عملاً جادًا من قبل الحكومة لتحسين واقع الاستثمار في المملكة، وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية.



وقالت السقاف، خلال لقائها السفير النرويجي لدى المملكة، ايسبين ليندباك، إنه تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي أفضت لتطورات مهمة، تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات الخاصة في الشأن الاستثماري، مشيرة إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد يعتبر من القوانين الجاذبة والمحفز للاستثمار وضمن أفضل الممارسات العالمية.

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