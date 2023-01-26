الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

جلسة تعريفية عن جائزة الحسين للعمل التطوعي في شباب عبين

عملية نوعية في مستشى في النديم

أنظمة حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

الجمارك الأردنية تحتفل بيوم الجمارك العالمي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور متحف الدبابات الملكي

النواب يطالب الحكومة بالتحرك مع المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال

ورشة تدريبية حول إدارة المراعي المستدامة في البادية الجنوبية

مصدر ينفي وقف الإعفاءات الطبية في المملكة

مكافحة المخدرات تُطيح بشبكة دولية لتهريب الكوكايين - صور

وزيرة الاستثمار تؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية الأردنية النرويجية

الخميس، 26-01-2023 07:02 م

وزيرة الاستثمار تؤكد أهمية العلاقات الاقتصادية الأردنية النرويجية

1202317122921843488344


الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، أن هناك عملاً جادًا من قبل الحكومة لتحسين واقع الاستثمار في المملكة، وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية.

وقالت السقاف، خلال لقائها السفير النرويجي لدى المملكة، ايسبين ليندباك، إنه تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي أفضت لتطورات مهمة، تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات الخاصة في الشأن الاستثماري، مشيرة إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد يعتبر من القوانين الجاذبة والمحفز للاستثمار وضمن أفضل الممارسات العالمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202226215118244264623

جلسة تعريفية عن جائزة الحسين للعمل التطوعي في شباب عبين

w

عملية نوعية في مستشى في النديم

مبنى رئاسة الوزراء

أنظمة حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

1202325111030171749407

الجمارك الأردنية تحتفل بيوم الجمارك العالمي

1202320154731675999713

ورشة تدريبية حول إدارة المراعي المستدامة في البادية الجنوبية

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر ينفي وقف الإعفاءات الطبية في المملكة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-01-26 at 4.18.43 PM

النرويج: نستهدف تعزيز الاستثمارات وفرص العمل في الأردن

1654930815683

10 مليارات دينار لمشاريع كبرى وللشراكة بين القطاعين العام والخاص

IMG_6029

الحكومة: لن يتم المساس بسعر الخبز

481508_1_1671812502

العسعس: 11.7% نسبة ارتفاع الإيرادات الضريبية في موازنة 2023

92022413346471428478

الحكومة: دعم الخبز مستمر ولن يتوقف

D2qbQtKXcAUxATz

مليار دينار ديون على الحكومة لصالح صندوق استثمار اموال الضمان حتى نهاية آب 2022