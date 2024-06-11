الثلاثاء 11-06-2024
الوكيل الاخباري
 

2000 شاحنة مساعدات تنتظر العبور لغزة عبر معبر رفح

1865 شاحنة و358 إنزالا جويا و53 طائرة أردنية تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية لقطاع غزة

الإمارات تصنع الأمل للفلسطينيين من أجل استرداد حياتهم الطبيعية بعد إصابات الحرب المؤلمة وبتر أطرافهم

الرئيس السيسي يصل إلى عمان

بلدية برقش تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

الملك يصل إلى مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات

حدث مميز هذا العام.. 3 خُطب في 3 أيام متتالية خلال ذي الحجة

انطلاق أعمال مؤتمر الاستجابة الطارئة الإنسانية لغزة

2.847 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 5 شهور

رئيس الوزراء العراقي ووزير خارجية اليونان يصلان إلى عمان

الثلاثاء، 11-06-2024 11:35 ص

وزيرة التخطيط تبحث مع وزير التنمية الكندي تعزيز التعاون التنموي الموجه للأردن

ططط


الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مع وزير التنمية الكندي أحمد حسن، أهمية استمرار وتعزيز برنامج التعاون التنموي الموجه إلى الأردن للمساهمة في دعم الأولويات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي المنبثق عنها للأعوام 2023-2025.

اضافة اعلان


وبحسب وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، أكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى يوم أمس الاثنين، أهمية استفادة الأردن مستقبلاً من برامج التعاون التنموي الكندي الدولية خلال الفترة المُقبلة ضمن قطاعات الصحة والتعليم المهني والتقني والتغير المناخي، بما في ذلك فرص التشبيك الكامنة مع المؤسسات الدولية والأممية والمتعددة الأطراف لدعم مشاريع جديدة.


وأوضحت طوقان، أهمية استمرارية الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لمساندة جهود الحكومة الأردنية في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين وللمجتمعات المستضيفة، لتغطية الاحتياجات المتنامية ضمن قطاعات التعليم والمياه والصحة، مؤكدة أولوية تضافر الجهود أكثر من أي وقت مضى لتخفيف أعباء استضافة اللاجئين السوريين على الدول المستضيفة.


ونوهت بمدى فعالية وأثر العمل المُشترك على الصعيد التنموي والإنساني في مواجهة التحديات الإقليمية وعلى رأسها أزمة اللجوء السوري.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
570975

1865 شاحنة و358 إنزالا جويا و53 طائرة أردنية تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية لقطاع غزة

1595861355-5118-29

الرئيس السيسي يصل إلى عمان

70_news_1717236973

بلدية برقش تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

35029_1_1591284091

الملك يصل إلى مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات

GPx_Vh1WIAAf-0T

انطلاق أعمال مؤتمر الاستجابة الطارئة الإنسانية لغزة

ططط

2.847 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 5 شهور