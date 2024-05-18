وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في الاجتماع السنوي الثالث والثلاثون لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

الوكيل الاخباري -شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي محافظ الأردن لدى البنك في فعاليات الاجتماع السنوي الثالث والثلاثون لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال والذي عقد في أرمينيا.

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وذلك تحت عنوان (تحقيق النتائج معاً)، وجرت الجلسة الافتتاحية تحت رعاية رئيس وزراء جمهورية أرمينيا السيد نيكول باشينيان وبمشاركة مسؤولين وممثلين عن الدول والمؤسسات الأعضاء في البنك والبنوك متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.