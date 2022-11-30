وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث وسفيرة الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك

الوكيل الاخباري- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في مكتبها اليوم الأربعاء، مع سفيرة الاتحاد الأوربي ماريا هادجيثودوسيو، التعاون المشترك بين الجانبين في مجال دور الإيواء وإصدار نظام بدائل دور الإيواء.

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وأشادت بني مصطفى بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأوربي، مشيرة إلى أهمية وجود العيادات المتنقلة التي تساهم بتقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية دور منظمات المجتمع المدني في الدعم المقدم لجميع الفئات المحتاجة للحماية والرعاية، وبالدور الهام الذي تقوم به الوزارة بهذا الشأن.



وأكد الجانبان، عمق العلاقات الثنائية في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والوزارة في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.