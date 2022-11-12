وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد مركز الطفيلة للرعاية وتفتتح مهرجان حرف لذوي الاعاقة

الوكيل الاخباري - تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل، حيث افتتحت مهرجان الحرف اليدوية الأول لذوي الإعاقة على مستوى الجنوب لعام 2022.



وقالت بني مصطفى، في كلمة لها في المهرجان، إن الأردن حقق نقلة نوعية في التشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أهمها الدستور الأردني إذ ضمنت المادة السادسة منه حقوقهم وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، مشيرة إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 جاء حصيلة لحزمة معمقة ومطولة من المراجعات التشريعية والمشاورات الفنية مع أصحاب الشأن في مجال الإعاقة.

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