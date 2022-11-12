السبت 12-11-2022
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كلنا الأردن تنظم دورة تدريبية حول الأمن السيبراني باربد
بدء فعاليات المؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية بالبحر الميت
وزير الأشغال يوعز بدراسة واقع الطرق في البلقاء ومأدبا
مستشار حكومي: الأردن اشترى قبل 10 أيام لوازم فحص سريع للتحري عن الكوليرا
أخبار الشركات
أخبار الشركات
مركز زين "Zain Esports Jo" راعياً للمؤتمر العالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية
أربعة عشّاق لكرة القدم يقومون برحلة تاريخية عبر سيارة كهربائية إلى قطر بدعم من ’إم جي‘
بيع واشتري أجهزة ألعاب فيديو على السوق المفتوح
ابتكار هيونداي يغير مستقبل المركبات التجارية
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ما تأثير الإجهاد في استمرار أعراض كورونا
سفينة سياحية تحمل 800 مصاب بفيروس كورونا ترسو في ميناء سيدني
الصين تعدل إجراءات مكافحة كورونا
دراسة:القهوة قد توفر بعض الحماية من كورونا
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