وزيرة التنمية الاجتماعية تستقبل السفير القطري في عمّان

الوكيل الاخباري-

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استقبلت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، السفير القطري في عمّان، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، والوفد المرافق له، في مكتبها.وأكدّت بني مصطفى، خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة قطر، بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتي البلدين؛ والتي شهدت خلال سنوات طويلة التعاون والتكامل في مختلف المجالات.واستعرضت جهود الوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة؛ بما ينعكس على تحسين نوعية حياة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال الخدمات الاجتماعية، وسبل تعزيز التعاون ما بين البلدين في هذا المجال.كما تطرّقت إلى الجهود المشتركة في دعم الأشقاء في قطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والى ما يعانيه الأهل في القطاع من معاناة مستمرة.من جهته، أشاد الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية بمستوى العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين الشقيقين، معرباً عن تطلعه الى مزيد من التعاون في مجال الخدمات الاجتماعية.