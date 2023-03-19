وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي السفير البلجيكي

الوكيل الإخباري-

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التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في مكتبها صباح اليوم السفير البلجيكي في الاردن سيرج ديكشن ومرافقه نائب رئيس البعثة السكرتير الاول جون لودوفيك دو لونو.وبحثت بني مصطفى مع ديكشن اوجه التعاون وبناء الشراكات في مختلف المشاريع والبرامج الاجتماعية وخاصة ما يتعلق ببرامج الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ومنها دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في اسرهم، وكبار السن، والاطفال.واوضحت بني مصطفى خلال اللقاء أهمية برامج تمكين المرأة وتوفير فرص العمل اللائق لها ودعم المساواة بين الجنسين، فضلا عن ضرورة توسيع قاعدة الطفولة المبكرة وانشاء الحضانات مما يسهم بشكل كبير في تمكين المراة اقتصاديا.بدوره اشاد ديكشن بالتجربة الاردنية في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين المنتفعين من خدمات الوزارة، وكذلك القاطنين على الاراضي الاردنية ولا سيما البرامج المتعلقة باللاجئين، معربا عن أمله في توسيع مجالات التعاون في المستقبل القريب.