وزيرة التنمية تتفقد مؤسسة الحسين الاجتماعية لرعاية الأيتام

الوكيل الاخباري - تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، مؤسسة الحسين الاجتماعية لرعاية الأيتام؛ للاطلاع على أوضاع الأطفال المنتفعين، والوقوف على احتياجات المؤسسة.



وتجولت الوزيرة في أقسام المؤسسة ومرافقها، ومنها البيوت الأسرية، وقسم حديثي الولادة، واستمعت من مديرة المؤسسة أمل الريحاني والمشرفين إلى إيجازٍ عن طبيعة الخدمات المقدمة للأطفال المنتفعين.



وتأتي زيارة بني مصطفى ضمن سلسلة جولات على المؤسسات التابعة للوزارة؛ لتفقد أحوالها والاطمئنان على سير العمل بها، والاطلاع على الخدمات المقدمة.

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