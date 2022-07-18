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الإثنين، 18-07-2022 10:34 م

وزيرة الثقافة : ألوية الثقافة الأردنية من المشاريع المستدامة بالوزارة

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الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار أن ألوية الثقافة الاردنية ومن ضمنها لواء ماحص والفحيص من المشاريع المستدامة في وزارة الثقافة وتعد قصة صمود نجدها في مئوية الدولة الثانية من خلال التشاركية والتفاعل الثقافي وحالة التآخي والعيش المشترك في لواء ماحص والفحيص .

وأضافت الوزيرة خلال رعايتها حفل افتتاح المدن الثقافية للواء ماحص والفحيص 2022 بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود والذي اقيم اليوم على مسرح القناطر ان وزارة الثقافة تسعى لتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تدخل المملكة المئوية الثانية والجميع شركاء في حالة التحديث السياسي والاقتصادي و يكون المجتمع والمواطن منتج وفق الكفاءة .

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