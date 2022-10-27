وزيرة الثقافة: الشعر النبطي يعكس عمق السردية الوطنية الأردنية

الوكيل الإخباري- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الوزارة تولي الشعر النبطي أهمية خاصة، ضمن اهتماماتها بكل ما يتصل بالموروث الأردني الغني بالتراث الذي يعكس عمق السردية الوطنية الأردنية.

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وأضافت النجار اليوم الخميس، على هامش تكريمها للشعراء الفائزين بمسابقة الشعر النبطي، التي أقيمت ضمن مهرجان سباقات الهجن في دورته الثانية، إن السردية الوطنية الأردنية راسخة في ضمير كل أردني.



وأكدت أهمية الشعر النبطي في تأصيل الاعتزاز الوطني، عبر ارتباطه بوجدان الأردنيين ودوره بتأريخ حياتنا الاجتماعية، كونه يحمل قيمنا الأصيلة ويعد مصدراً من مصادر المعرفة التاريخية.



وبينت أن الوزارة ستقوم بإطلاق مشروع ثقافي يختص بالشعر النبطي وتطويره وتسويقه، من خلال فتح بيوت للشعر النبطي في مختلف المحافظات الأردنية، ضمن خطة واضحة يقوم عليها متخصصون وأصحاب خبرة وتجربة.



وكرمت النجار الفائزين بالمسابقة الذين اختارتهم لجنة تحكيم مختصة من بين 12 شاعراً تأهلوا للمرحلة الأخيرة، من أصل 75 شاعرا تقدموا للمسابقة من مختلف المحافظات، وهم: عبد الباسط بني عطية الفائز بالمركز الأول، حليمة العبادي، وثامر الجهران بالمركز الثاني، ولطيف العنزي الفائز بالمركز الثالث.