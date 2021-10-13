وزيرة الثقافة المصرية تزور المعالم التراثية والسياحية في السلط

الوكيل الاخباري - زارت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة ايناس عبد الدايم والوفد المرافق لها، اليوم الأربعاء، مدينة السلط، بمناسبة إدراجها على قائمة التراث العالمي.



وجالت الدكتورة عبد الدايم، يرافقها أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري في المسار السياحي الذي يضم ساحة العين وشارع الحمام ومتحف السلط التاريخي ومشروع ساحة عقبة.



واستمعت عبد الدايم إلى إيجاز من رئيس لجنة بلدية السلط علي البطانية، عن مشروع ساحة عقبة الذي يعتبر من المشاريع المهمة لتطوير وسط مدينة السلط.

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