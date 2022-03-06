وزيرة الثقافة تؤكد أهمية تمكين المرأة بنهج شمولي لإحداث تحول جذري على صعيد التنمية

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأحد، إن المرأة ستظل صوتا من أجل النضال المستمر والعدالة الدائمة، كما أنها تمثل بوجودها التنوع والتعدد والتسامح والإنسانية المشتركة.



وأضافت، خلال رعايتها، اليوم الأحد، لاحتفالية جمعية "النساء العربيات في الأردن" بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يُصادف في 8 من شهر آذار سنويا، أن للمرأة كينونتها الإنسانية التي يجب احترامها، مشددة على أهمية تمكين المرأة بشكل تفاعلي وتكاملي وبمنهج شمولي؛ من أجل منحى جديد يعمل نحو تحولات جذرية على صعيد الإنجاز والتنمية المحلية للمجتمعات.

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