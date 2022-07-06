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الأربعاء، 06-07-2022 08:55 م

وزيرة الثقافة تبحث تعزيز أوجه التعاون مع تركيا

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الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، خلال لقائها، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، السفير التركي في عمان إسماعيل اراماز، أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجال الثقافي.

ووفقا لبيان صحفي عن الوزارة، قالت النجار خلال اللقاء، إن البلدين الصديقين تربطهما الكثير من القواسم التاريخية المشتركة، والتقارب الثقافي، مما شكل علاقات متميزة يحكمها الاحترام المتبادل، مشددة على أهمية الثقافة ودورها في تحقيق التواصل، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، والآثار التي تركتها جائحة كورونا.

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