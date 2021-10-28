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وزيرة الثقافة تتفقد مراكز ثقافية في محافظتي جرش وعجلون

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الوكيل الاخباري- تفقدت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، الخميس، مراكز ثقافية في جرش وعجلون، لتكون حاضنة للثقافة والفنون ومختلف الأنشطة الثقافية في المحافظتين.اضافة اعلان


وقال مصدر، نقلا عن وزيرة الثقافة، إنّ نسبة الإنجاز في مركز جرش الثقافي وصلت إلى 70%، حيث يتكون من 3 طوابق بمساحة إجمالية تقدر بـ 3541 متر؛ شاملا مسرح بمساحة 653 متر على أرض مساحتها 8 دونمات.

وأضاف المصدر، أنّ مركز جرش الثقافي يتكون من مسرح مجهز بكافة أنظمة الإضاءة والصوت، ومكتبة، وقاعة متعددة الأغراض، وقاعة عرض، و8 قاعات لاستخدامات مختلفة، وصالة استقبال كبار الزوار، ومكاتب إدارية، ومرافق خدمية.

و "بلغت قيمة عطاء التنفيذ لمركز جرش الثقافي أكثر من 2.580 مليون"، وفقا لوزارة الثقافة.

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