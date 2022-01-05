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الأربعاء، 05-01-2022 11:33 م

وزيرة الثقافة ترعى أوبريت شعب واحد بجامعة عمان الأهلية

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الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع المنتج محمد المجالي، اليوم الأربعاء، أوبريت بعنوان "شعب واحد قلب واحد "بمشاركة مجموعة من الفنانين الأردنيين على مسرح أرينا بجامعة عمان الأهلية بحضور وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز وعدد من الفنانين العرب.

وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار خلال الفعالية "إن الفن لا يمثل وسيلة المبدعين للتعبير عن الجمال فحسب وإنما يعكس قيم اجتماع الإنسان لإبراز هويته الحضارية وتاريخه وأحلامه التي يدونها بالفرح ويطرزها بالفخر والاعتزاز في الأعمال الفنية التي تعكس أصالة الشعوب والأمم".

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