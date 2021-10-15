وزيرة الثقافة ترعى احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء

الوكيل الاخباري- رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء التي نظمتها دارة سهيل بقاعين في منطقة اللويبدة، بدعم من وزارة الثقافة.

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وتأتي الاحتفالية لتسليط الضوء على فئة المكفوفين وزيادة الاهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع الوعي بأهمية إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع والتأكيد على حقهم في المشاركة وفتح المجال لهم لإثبات قدراتهم في المجتمع.

وبدأت فعاليات الاحتفالية من دوار باريس مروراً بدارة سهيل والاطلاع على لوحات يقوم أطفال مبدعون برسمها وصولاً إلى مديرية الفنون والمسرح التابعة لوزارة الثقافة، حيث شاهد الحضور معرض لوحات رسمها طلاب مرسم عبق اللون للمكفوفين.

وقالت النجار، إن الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، هو تأكيدٌ لقيمة هذه العصا التي هي مصدر الأمل للكفيف ومن خلالها يتعلم التحدي والصمود والنجاح والانتصار على الواقع . وأضافت أن جلالة الملك، هو الداعم الأول للمكفوفين والمؤمن بقدراتهم وإبداعاتهم واحتياجاتهم، مشيرة إلى أن فئة المكفوفين تحتاج كل الدعم والمساندة لزيادة الإبداع الذي يقدمونه في كل الفنون والمجالات.

وقدمت فرقة نادي الشعلة للمكفوفين في مسرح أسامة المشيني معزوفات وأغانٍ وقصائد وطنية تفاعل معها الحضور الذي عبّر عن سعادته بقدرة المكفوفين على العزف والخطابة والغناء بمهارة عالية .