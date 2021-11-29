وزيرة الثقافة ترعى المهرجان النسوي الأول بمخيم البقعة

الوكيل الاخباري - رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار بمناسبة الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، ويوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، اليوم الاثنين، حفل افتتاح المهرجان النسوي الأول (كي لا ننسى)، في لجنة خدمات مخيم البقعة، الذي نظمته مراكز البرامج النسائية في مخيمات ومناطق تجمع اللاجئين الفلسطينيين.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، قالت النجار في كلمة ألقتها في الحفل "نستذكر اليوم جهود كل النساء الرائدات في حقل التعليم والصحة والعمل التطوعي الاجتماعي، وفي المجال القانوني الحقوقي والثقافي الذي أسهم في حضورهن المحلي والعربي والدولي".

اضافة اعلان