وزيرة الثقافة ترعى فعاليات مهرجان شارع الثقافة في الرصيفة

الوكيل الاخباري - رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الجمعة فعاليات اليوم الثاني من مهرجان شارع الثقافة في لواء الرصيفة الذي تنظمه جمعية أبناء الرصيفة الثقافية بالتعاون مع بلدية الرصيفة ومديرية ثقافة محافظة الزرقاء ومشاركة الهيئات الثقافية والجمعيات التنموية والخيرية في اللواء.



وحضر الاحتفال الذي أقيم في حديقة الملك عبد الله الثاني ويستمر حتى يوم غد السبت، متصرف لواء الرصيفة محي الدين العدوان، ورئيس البلدية شادي الزيناتي ومدير ثقافة الزرقاء أيمن عرار ونائب مدير شرطة الرصيفة العقيد رعد الديات.

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