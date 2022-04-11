وزيرة الثقافة تطلق فعاليات ندوة الأدب النثري في الطفيلة

الوكيل الاخباري - اطلقت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، فعاليات الندوة الثقافية حول: "الأدب النثري في الرواية والقصة"، التي نظمها ملتقى السلع الثقافي، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفيلة، بمشاركة أدباء وكتاب وشعراء من الأردن، وعدد من الدول العربية، وتتضمن 10 أوراق عمل سيجري عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصة السلع الثقافية.



وأكدت النجار، خلال افتتاحها فعاليات الندوة، حرص الوزارة على التواصل مع الهيئات الثقافية ومنتسبيها في مختلف محافظات المملكة، وتقديم أوجه الدعم للخروج بأنشطة وفعاليات للنهوض بالواقع الثقافي، بما يسهم في خدمة الوطن والثقافة والمثقف والمجتمعات المحلية.

اضافة اعلان