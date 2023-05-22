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الإثنين، 22-05-2023 01:14 م

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات اليوم الثقافي الوطني في اربد

دد


الوكيل الاخباري - افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثقافي الوطني بعنوان "أردنية وافتخر" بمدرسة بشرى الثانوية الشاملة للبنات في محافظة اربد .

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وقالت الوزيرة خلال الحفل، إن ذكرى الاستقلال تجعلنا نستذكر بكل فخر واعتزاز جهود الرجال الأوائل وتضحياتهم، فهم من صنع للوطن مسارات الحرية وعباءات الكرامة.


وأكدت أن الأردن بمعالمه وهويته الثقافية وبحكمة وجهد القيادة الهاشمية وصل لمكانة مرموقة، وأن طموحات الأردنيين لا حدود لها.


وأشارت إلى أن التعليم في الأردن يلعب دوراً محورياً في حياة وثقافة المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن الاستثمار بالطلاب والمعلمين يساهم في بناء نظام متطور بشكل كبير وقيادات تربوية ترقى بالوطن ومكانته.


من جهتها هنأت مديرة مدرسة علا حسينيات، الأردن بعيد الاستقلال المجيد، الذي لم يتوان بفضل قيادته الحكيمة عن بذل الجهود الحثيثة وتوظيف علاقاته الدولية المتميزة ومكانته المرموقة بين الدول، مؤكدة أن عيد الاستقلال مناسبة وطنية نستلهم منها ما تنطوي عليه من قيم سامية وغايات نبيلة لخدمة الوطن وإعلاء مكانته والمحافظة على هويته.


وتخلل الفعالية، التي حضرها مدراء المدارس والطلاب والمعلمون وأولياء الأمور، عرضا لأهم الإنجازات المشرفة في مختلف القطاعات، كما تم عرض فقرة باللغة الفرنسية ومناظرة عن التعليم المهني والأكاديمي وأنشودة عن الأم وعرض مسرحي حول الثقة بالنفس، كما تم عرض فقرة حنة العريس مهداة لسمو الأمير الحسين، ولي العهد، بمناسبة قرب زفافه.


 




 

 


 

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