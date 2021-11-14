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الأحد، 14-11-2021 05:19 م

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان القراءة للجميع في السلط

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 الوكيل الاخباري - افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأحد، مهرجان القراءة للجميع (مكتبة الأسرة الأردنية) في دورته الـ 15 في مؤسسة إعمار السلط بمحافظة البلقاء.

وقالت النجار، خلال حفل الافتتاح الذي حضره محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود ومدير ثقافة البلقاء معتصم الغوشة وجمع من أهالي مدينة السلط، إن مدينة السلط كانت وما تزال مصدرا للإشعاع المعرفي، حيث تزخر بعدد من القامات الثقافية والفكرية والإبداعية التي أثرت المشهد السياسي والثقافي.

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