وزيرة الثقافة تفتتح ورشة عمل حول تعزيز الوصول إلى المعلومات

الوكيل الإخباري - افتتحت وزيرة الثقافة رئيسة مجلس المعلومات هيفاء النجار، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "تعزيز الوصول إلى المعلومات في الأردن: دور المؤسسات العامة في التنفيذ الفعال للقانون".

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وقالت النجار خلال افتتاح الورشة التي عقدها مجلس المعلومات ودائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع مشروع "معا من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن" الممول من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وحضرها المفوض العام لحقوق الانسان جمال الشمايلة، إن الأردن يخوض تحولا شاملا حيث الشفافية والحكم الرشيد، منوهة بأن الأردن كان من أوائل الدول التي أولت اهتماما كبيرا إلى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وجاء إقراره من خلال رؤية ملكية للتحديث والتطوير.



كما نوهت بأن الأردن رغم التحديات والصعوبات يسير بخطى واضحة نحو المزيد من تحقيق الشفافية وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الرسمية والمواطن، مؤكدة أن الأردن يحول التحديات إلى فرص لتحقيق الإنجازات من خلال التطوير والتحديث المستمر.



وفي معرض كلمتها، لفتت النجار إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة الكاملة مع مختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.