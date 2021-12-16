وزيرة الثقافة تكرم الفائزين بجوائز مسابقات مئوية الدولة الأردنية

الوكيل الاخباري - كرمت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، الفائزين بجوائز مسابقات مئوية الدولة الأردنية، التي أطلقتها وزارة الثقافة لعام 2021، في حفل أقيم اليوم الخميس، بدائرة المكتبة الوطنية بعمان.



وقالت الوزيرة، في كلمة لها، إن الوزارة تقدم دعمها لكل ما يتصل بالإبداع وصنوفه المختلفة، باعتبارها حاضنة لكل المبدعين والمثقفين، مضيفة: "من حق كل أردني أن يفتخر بمئوية الدولة وما تحقق من إنجازات في عهد الهاشميين، وعلينا أن نسعى للبناء على ما تحقق في مسعانا للوصول إلى المئوية المقبلة".



وسلمت الوزيرة الفائزين في الحفل، الذي أدارته الفنانة دلال فياض وحضره جمع من المثقفين والفنانين الأردنيين، الجوائز التكريمية.

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