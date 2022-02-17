الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

وزيرة الثقافة تلتقي الفعاليات الثقافية في لواء الرويشد

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الخميس، 17-02-2022 07:47 م

وزيرة الثقافة تلتقي الفعاليات الثقافية في لواء الرويشد

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن مكتبة بلدية الرويشد سيتم إعادة تأهليها بالمشاركة مع الجهات المعنية، خلال 30 يوما بهدف تعزيز الحركة الثقافية في اللواء.

وأضافت خلال جولتها اليوم الخميس في لواء الرويشد، ولقائها الفعاليات الثقافية في محافظة المفرق، أننا "نهدف إلى تفعيل العمل الثقافي في كافة محافظات، وألوية المملكة"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل بتشاركية لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تشمل الجوانب التنموية والاقتصادية والثقافية.

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