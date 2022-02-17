وزيرة الثقافة تلتقي الفعاليات الثقافية في لواء الرويشد



الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن مكتبة بلدية الرويشد سيتم إعادة تأهليها بالمشاركة مع الجهات المعنية، خلال 30 يوما بهدف تعزيز الحركة الثقافية في اللواء.



وأضافت خلال جولتها اليوم الخميس في لواء الرويشد، ولقائها الفعاليات الثقافية في محافظة المفرق، أننا "نهدف إلى تفعيل العمل الثقافي في كافة محافظات، وألوية المملكة"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل بتشاركية لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تشمل الجوانب التنموية والاقتصادية والثقافية.

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