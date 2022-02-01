وزيرة الثقافة تنعى الدكتور محمد الحموري

الوكيل الاخباري - نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، الوزير السابق والخبير الدستوري الأستاذ الدكتور محمد الحموري، الذي توفي اليوم الثلاثاء بعد معاناة مع المرض.



وقالت النجار في بيان صحفي صادر عن الوزارة، إن رحيل الحموري يعد خسارة كبيرة للوطن، فهو الفقيه الدستوري الذي سعى لتعليم القانون وشرح الفقه الدستوري والسياسي في الأردن وخارجه، مدافعاً عن الحقوق والحريات، ومقاتلاً في الدفاع عن مبادئه، إلى جانب أنه كان أول وزير للثقافة عام 1988، وأحد مؤسسي الجامعة الأردنية، وخدم وطنه بأمانة و تفان في كل المناصب التي تقلدها، وعلم أجيالاً من طلاب الجامعات، معبرة عن خالص العزاء لأسرة الراحل ولأصدقائه وطلابه ومحبيه.

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