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السبت، 02-07-2022 10:46 ص

وزيرة الثقافة تنعى الدكتور نهاد الموسى

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الوكيل الاخباري-نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أستاذ النحو واللسانيات، العلامة الدكتور نهاد الموسى، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الجمعة، عن عمر جاوز الثمانين عاما.

وقالت النجار في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم السبت، “ننعى اليوم الأكاديمي وشيخ النُحاة العرب المعاصرين، الدكتور نهاد الموسى، الذي أرسى مدرسة في الوعي والفهم البعيد عن التقليد والنمطية، وعرف بوعيه وطرحه المتميز كأستاذ جامعي ورمز من رموز علم النحو واللسانيات”.

وأضافت، بخسارة نهاد الموسى نخسر واحدا من الذين قدموا اللغة العربية للعرب وللعالم بأجمل وأمتع القوالب والأساليب والصيغ، وأحد أهم الأشخاص الذين أظهروا جماليات واستخدامات العربية في التفكير والتعبير والحوار، تاركا بصماته التجديدية في علومها وآدابها.

وقالت، نتقدم بتعازينا الحارة لأسرته وزملائه وطلابه ومحبيه، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم جميعا الصبر وحسن العزاء.

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يذكر أن نهاد الموسى هو نحوي، ولساني، وتربوي، وإداري، وأكاديمي، ارتبطت سيرته العلمية بالجامعة الأردنية طوال 45 عاما، شغل في أثنائها رتبة الأستاذية منذ عام 1980. وعمل في هذه الأثناء رئيسا لقسم الدراسات العليا للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ورئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها، وعميدا لكلية الآداب.

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